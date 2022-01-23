Canlı anlatım: Hatayspor Çaykur Rizespor maçı

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Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

HATAYSPOR 0-0 RİZESPOR

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Hatayspor: Abdullah, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Ruben, Onur, Dylan, Kahraba, Saba, Mame.

Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Sabo, Boldrin, Deniz, Pohjanpalo, Alper.

HATAYSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23'üncü Hafta mücadelesinde Hatayspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başalayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

HATAYSPOR'DAN YENİ TRANSFER

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Selimcan Temel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Atakaş Hatayspor, son olarak İnegölspor forması giyen Selimcan Temel’i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Selimcan Temel’e ve kulübümüze hayırlı olsun. Oyuncumuz şu anda Hatay’ da takımla birlikte çalışmalara başladı. İmza töreni Pazartesi günü düzenlenecektir ifadelerine yer verildi.