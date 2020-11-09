Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.







Antrenmanda, dün Hes Kablo Kayserispor ile yapılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat sürdü.

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