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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.



Antrenmanda, dün Hes Kablo Kayserispor ile yapılan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme idmanı, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat sürdü.

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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