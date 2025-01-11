Hatayspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Hatayspor Çaykur Rizespor canlı izle

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde çıktığı 17 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde de 29 gol gördü. Bordo-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet hedefliyor. Peki, Hatayspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Ç. Rizespor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Mersin Stadyumu’nda oynanacak Hatayspor ÇAYKUR Rizespor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ile sakatlığı bulunan Jonathan Okoronkwo, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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SÜPER LİG GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

13:30 Kayserispor- Samsunspor

16:00 Hatayspor- Ç. Rizespor

19:00 Beşiktaş- Bodrum FK