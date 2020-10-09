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Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Antakya Atatürk Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışmaları yaptı.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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