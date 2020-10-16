Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ne zaman? TFF maçı erteledi!

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu durumun belli olması ile birlikte, Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi olan Hatayspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ertelendi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Atakaş Hatayspor'da 17'si futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişme sonrasında 18 Ekim Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlaması gereken karşılaşmayı erteledi. Karar, TFF'nin internet sitesindeki maç programı sayfasına girildi.

Müsabakanın yeni tarihi henüz netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.