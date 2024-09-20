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Hatayspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. hafta karşılaşması canlı yayın bilgisi!

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#Süper Lig#Hatayspor#Bodrum FK
Hatayspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 6. hafta karşılaşması canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 15:08

Hatayspor ve Bodrum FK, Süper Lig 6. haftada karşı karşıya geliyor. İki ekip de yeni sezon başlangıcında istediğini alamadı. Akdeniz ekibi, çıktığı 5 maçtan 2 puan aldı. Yeşil beyazlı takım ise sahadan galibiyetle dönmek istiyor. Peki Hatayspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Hatayspor ve Bodrum FK bu akşam karşı karşıya geliyor. Yeşil beyazlı ekip yeni sezonda oynadığı 5 maçta sahadan 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Hayatspor ise 5 maçtan sadece 2 puanla döndü. İşte Hatayspor-Bodrum FK Süper Lig 6. hafta maçı canlı izle!

HATAYSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü, ligin 6. haftasında mücadele edecek.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç bu akşam (20 Eylül) saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

 

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#Süper Lig#Hatayspor#Bodrum FK

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