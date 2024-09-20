Hatayspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 6. hafta karşılaşması canlı yayın bilgisi!

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Hatayspor ve Bodrum FK bu akşam karşı karşıya geliyor. Yeşil beyazlı ekip yeni sezonda oynadığı 5 maçta sahadan 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Hayatspor ise 5 maçtan sadece 2 puanla döndü. İşte Hatayspor-Bodrum FK Süper Lig 6. hafta maçı canlı izle!

HATAYSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü, ligin 6. haftasında mücadele edecek.

Mersin Stadı'nda oynanacak maç bu akşam (20 Eylül) saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.