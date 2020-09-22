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Haber Giriş: 22.09.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Billong'u transfer etti

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Hatayspor, Billong'u transfer etti
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Hatayspor, İtalya Fransız stoper Claude Billong'u kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İtalya Serie A takımlarından Benevento forması giyen 26 yaşındaki stoper Claude Billong'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuza Hoş geldin Jean Claude Billong.

Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio’da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, Billongu transfer etti

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