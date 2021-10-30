Hatayspor - Beşiktaş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı

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TFF, Hatayspor - Beşiktaş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; saat 16.00'da başlayacak Hatayspor - Beşiktaş maçında Tugay Kaan Numanoğlu VAR hakemi olarak görev yapacak.

Saat 19.00'daki Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu.