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Hatayspor - Beşiktaş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Atilla Karaoğlan
Hatayspor - Beşiktaş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren Hatayspor - Beşiktaş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu.

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TFF, Hatayspor - Beşiktaş ve Konyaspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; saat 16.00'da başlayacak Hatayspor - Beşiktaş maçında Tugay Kaan Numanoğlu VAR hakemi olarak görev yapacak.

Saat 19.00'daki Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#Atilla Karaoğlan

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