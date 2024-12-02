Hatayspor - Beşiktaş maçında sarı kart rekoru kırıldı! Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken Beşiktaş istatistiği...

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Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

12 YIL SONRA İLK...

Süper Lig'de oynadığı son beş maçı kazanamayan Beşiktaş (2B 3M), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Mart-Nisan 2012 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yaşadı.

SARI KART REKORU KIRILDI

Hatayspor - Beşiktaş maçında toplam 11 sarı kart çıktı. Bu sayı, Süper Lig'de bu sezonun sarı kart rekoru olarak kayıtlara geçti.

RIZA ÇALIMBAY'IN DİKKAT ÇEKEN BEŞİKTAŞ İSTATİSTİĞİ

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının yedisinden puan çıkarmayı başardı.

Çalımbay'ın takımları bu 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.