Hatayspor-Beşiktaş maçında Mehmet Topal'ın topukla attığı gol ofsayt mı? Hakem yorumcuları ne diyor? Kural kitapçığında o detay...

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Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 11. hafta mücadelesine, hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği karar damga vurdu.

MEHMET TOPAL TOPUKLA ATTI AMA...

İlk yarısı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile sona eren mücadelede dakikalar 71'i gösterirken Beşiktaş beraberliği yakaladı.

Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal, topa topuğuyla vurdu ve siyah-beyazlılar skoru 1-1'e getirdi ancak hakem Cüneyt Çakır'a VAR'dan uyarı geldi.

VAR hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonun ofsayt olabileceği gerekçesiyle Çakır'ı VAR'a çağırdı.

ÇAKIR İZLEDİ, TARIK ONGUN'U ÇAĞIRDI VE GOLÜ İPTAL ETTİ

Uyarı sonrası Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemek için VAR monitörüne yöneldi.

Mehmet Topal'ın topuğuyla topa vurduğu esnada Francisco Montero'nun ofsaytta olup olmadığına bakan tecrübeli hakem önce pozisyonu tek başına izledi, ardından yardımcısı Tarık Ongun'u çağırdı ve beraber izledikten sonra kararını verdi ve atılan gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular Cüneyt Çakır'a uzun süre itiraz etseler de Çakır kararını değiştirmedi.

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*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

MEHMET TOPAL, GOLÜN İPTAL NEDENİNİ AÇIKLADI

İptal edilen golü hakkında maç sonrasında konuşan Mehmet Topal, "Hocalarımız ofsayt pozisyonunu değerlendirecektir. Cüneyt Çakır Hoca, 'Kalecinin görüş açısını kapatıyor' dedi. Ne kadar konuşsak da bir şey değişmeyecek." dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİ

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında hakem Cüneyt Çakır'ın puan veya puanlar almalarının önüne geçtiğini savundu.

Karşılaşmayı yöneten hakem Cüneyt Çakır'ın maçın sonucuna etki ettiğini iddia eden Kocadağ, "Hatay deplasmanına yine eksiklerle gittik ama oyunun önüne geçen bir hakem yönetimi vardı. Cüneyt hocamız Türk futbolunun gurur kaynağı ama geçen sezon da bazı maçlarda yine performansının düşerek devam ettiğini belirtmiştik. Bu sezon da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tartışılır bir hakem haline gelmiştir. Maalesef bugün de verdiği golü VAR kararıyla iptal ederek Beşiktaş'ın bugün alacağı puan veya puanların önüne geçmiştir." diye konuştu.

Emre Kocadağ, bu sezon kendileri adına geride kalan 11 maçta hakem hatalarından 10'a yakın puan kaybettiklerini ileri sürdü.

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HAKEM YORUMCULARI NE DEDİ?

Maçın oynandığı akşam Cüneyt Çakır'ın bu kararını, beIN SPORTS'ta yayınlanan 'Trio' isimli programda yorumculuk yapan eski hakemler değerlendirdi.

İşte eski hakemlerin pozisyonla ilgili yorumları:

Deniz Çoban: Sana göre, bana göre olan, yorum gerektiren pozisyon. VAR'ın müdahalesi hata. Bana göre ofsayt değil ama aksi görüşe saygılıyım. Açıkça kaleciyi yanıltan bir hareket olarak görmüyorum. Gol verilmesi daha doğru olurdu.

Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi doğru. Montero'nun hamlesi kaleciyi etkiliyor. Ofsayt.

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Lale Orta: Kaleci, o hamle nedeniyle geç atlıyor topa. Ofsayt.

IFAB'ın kural kitapçığında ofsayt ihlaliyle ilgili bölümde şu notlar bulunuyor.