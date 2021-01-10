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Haber Giriş: 10.01.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Hatayspor-Beşiktaş maçına Boupendza damga vurdu! Ozan Tufan detayı...

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Hatayspor-Beşiktaş maçına Boupendza damga vurdu! Ozan Tufan detayı...
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Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaştığı maça Aaron-Salem Boupendza damgasını vurdu. Ev sahibi ekibin santrforu, siyah-beyazlılara attığı 2 golle dikkat çekerken Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin serisine de son verdi.

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı maçta Aaron-Salem Boupendza'nın performansı dikkat çekti.

Canlı Anlatım İzle | Hatayspor Beşiktaş maçı
Canlı Anlatım İzle | Hatayspor Beşiktaş maçı

Hatayspor'un Gabonlu santrforu Boupendza, 7 ve 23. dakikalarda ağları havalandırarak Beşiktaş'a 2 gol attı.

Son 3 maçında 7 gol kaydeden Boupendza, Beşiktaş karşısında duble yaparak gol sayısını 9'a yükseltti.

Hatayspor-Beşiktaş maçına Boupendza damga vurdu Ozan Tufan detayı...

OZAN TUFAN VE 4 İSİM DAHA BAŞARMIŞTI

Bu gollerin ardından bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncunun duble yaptığı takım Beşiktaş oldu.

Daha önce Bakasetas, Shengelia, Ozan Tufan, Kravets ve Gulbrandsen de Beşiktaş'a iki gol atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'IN 468 DAKİKALIK SERİSİ SONA ERDİ

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki 468 dakikalık gol yememe serisini de 7. dakikada Boupendza bitirdi.

Hatayspor-Beşiktaş maçına Boupendza damga vurdu Ozan Tufan detayı...

İLK KEZ 2 GOL YEDİ

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu sezon ilk bir maçın ilk yarısında iki gol yedi. Hatay'da oynanan mücadelenin ilk devresi 2-2 sona erdi.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou'nun yerine, Nsakala, Atiba Hutchinson ve Ghezzal'a ilk 11'de görev verdi. Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Larin, Ghezzal, Aboubakar ilk 11'i ile çıktı

İLK 11'DE 3 FARKLI İSİM...

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, geçen hafta Gençlerbirliği maçı müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Ev sahibi ekipte geçen haftaki maçta kırmızı kart gören kaleci Munir'in yerine Beşiktaş maçında Akın Alkan görev aldı. Teknik direktör Erdoğan, Katranis'in yerine Mesut Çaytemel, Diouf'un yerine Selim Ilgaz'a görev verdi.

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