Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Stoperler ceza sınırında
Beşiktaş, Süper Ligin 18. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hatayspor'a konuk olacak siyah-beyazlı takım, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Ligdeki ilk sezonunda Atakaş Hatayspor ise 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Hatayspor Beşiktaş maçının kanal ve saat bilgisi...
Süper Lig heyecanı Hatayspor Beşiktaş maçıyla devam ediyor. 18. hafta maçında karşı karşıya gelecek olan iki takım da galibiyet peşinde. Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Ligdeki ilk sezonunda Atakaş Hatayspor ise 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
5 maçlık galibiyet serisi
Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.
Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0, Hes Kablo Kayserispor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.
Stoperler ceza sınırında
Siyah-beyazlı ekipte Domagoj Vida ve Welinton Souza'nın yanı sıra Bernard Mensah bugünkü karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.
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