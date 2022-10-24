Hatayspor 2-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve goller)

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan ve hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Hatayspor 2-1 kazandı.

Beşiktaş, maçın 31. saniyesinde Wout Weghorst'un attığı golle öne geçti. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı da bu skorlka önde tamamladı. Hatayspor'un eşitlik sayısını 50. dakikada Ze Luis kaydetti. Dakikalar 90'ı gösterirken Kaan Kanak ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti.

Son 6 maçta 5. kez puan kaybeden ve 4 maç sonra mağlup olan Beşiktaş 19 puanda kaldı. Volkan Demirel önderliğinde çıktığı 4. maçta 3. kez galip gelen Hatayspor ise puanını 10'a yükseltti.

HATAYSPOR 2-1 BEŞİKTAŞ

GOL: 1' Weghorst, 50' Ze Luis, 90' Kaan Kanak

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Mehdi, Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Nkoudou, Muleka, Weghorst

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada Muleka’nın ara pasını ceza sahası sağ çaprazda kontrol eden Weghorst uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

4. dakikada Lobjanidze’nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi kaleci ile karşı karşıya bekletmeden şutunu çekti, ancak kaleci Ersin’in için kolay bir şut oldu.

9. dakikada Nkoudou sağ çaprazdan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Erce topu çelmeyi başardı, dönen topu Dele Alli ceza sahasına gönderdi, savunma topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Weghorst, Burak tarafından ceza sahasında düşürülürken hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında penaltı ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

22. dakikada Lobjanize sol çaprazdan ceza sahası içine doğru ortaladı, El Kaabi’ye gelen topu Ersin son anda kontrol etti.

34. dakikada bir anda savunmasından hatasından yararlanarak topla buluşan Lobjanidze arka direkte bomboş pozisyondaki El Kaabi’ye pasını aktardı. Topun gelişine bekletmeden vuruşunu yapan El Kaabi’nin şutu az farkla üstten auta gitti.

Haberin Devamı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada Kamil Ahmet sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe doğru ortaladı, Ze Luis kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Weghorst’un soldan ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

63. dakikada Nkoudou’nun pasında Cenk topu Josef'e bıraktı. Josef'in ceza yayından sert vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

72. dakikada Ze Luis’in pasında sağdan ceza sahasına doğru giren El Kaabi, Masuaku’yu da çalımladı. Açısı daralan El Kaabi’nin şutu yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Nkoudou’nun sağdan etkili ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.

90. dakikada Ruben Riberio ceza sahasına doğru ilerlerken topu ayağından fazla açınca Kaan Kanak ceza sahası çizgisi önünden bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1