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Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı || Muhtemel 11'ler belli oldu! Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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#Hatayspor#Beşiktaş#Maç
Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı || Muhtemel 11ler belli oldu Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 08:51

Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Sorgulanan detaylar belli oldu. Merak edilen ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Beşiktaş maçı saati ve kanalı...

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Süper Lig 14. Hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak olan Hatayspor Beşiktaş maçıyla devam ediyor. En çok sorgulananlar arasında ise maçın canlı yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Sorgulanan detayları haberimizde derledik. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Beşiktaş maçı saat ve canlı yayın kanalı...

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Beşiktaş maçı bugün saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Hakem Kadri Sağlam düdüğüyle başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile

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Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı || Muhtemel 11ler belli oldu Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda

 

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#Hatayspor#Beşiktaş#Maç

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