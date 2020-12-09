Hatayspor BB Erzurumspor maçı ile Süper Lig'de düşme potasının üzerindeki sıralama değişiklik gösterecek. Ertelenen maçları ve bir hafta bay çıkması dolayısıyla rakiplerinden 3 maç geride yer alan Hatayspor, BB Erzurumspor maçı ile bu açığı kapatmak üzere adım atacak. Peki, Hatayspor BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HATAYSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in erteleme maçında Hatayspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı 5. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.



Sahalarında karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına iyi hazırlandıklarını ifade eden teknik direktör Ömer Erdoğan , şunları kaydetti:



"Biz tamamıyla çarşamba akşamına odaklandık. İyi hazırlandık ve konsantre olduk. Oyuncularımdan Mesut ve Soner haricinde eksiğimiz yok. İnşallah çarşamba akşamı Erzurum'u yenip, bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Bu dönemde bütün oyuncularımızı kullanmamız gerekiyor. Bu dönemde inşallah az hasar veririz. Hem sakatlık hem koronavirüs yaşamayız, aynı zamanda cezalı duruma düşen oyuncularımız olmaz. Alternatifli bir kadromuz var. Belki bu zamana kadar az fırsat bulan arkadaşlarımıza da fırsat veririz. Çok yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. En sağlıklı, başarılı şekilde bu yoğun maç temposundan çıkmak istiyoruz."

Kanat oyuncusu Akintole de çarşamba akşamı 3 puan almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.



Geçen hafta deplasmanda Galatasaray karşısında aldıkları sonucun kendileri için iyi olmadığını ifade eden Akintole, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kendilerini iyi hazırladıklarını aktardı.



Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da 21 gün içinde 7 maç oynayacaklarını ve bunun takımın gelecekte kaderini belirleyeceğini bir dönem olduğunu belirtti.