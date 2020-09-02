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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Başakşehir maçını eski stadyumunda oynayacak!

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Hatayspor, Başakşehir maçını eski stadyumunda oynayacak!
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Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Medipol Başakşehir maçını eski stadyumda oynayacaklarını bildirdi.

Vardı, AA muhabirine, Hatay Atatürk Stadı'nın yeni sezona yetişmemesinden dolayı eski stadyumdaki çalışmaları hızlandırdıklarını belirtti.

Yeni stadyumu kasımda teslim alacaklarını ifade eden Vardı, şu ifadeleri kullandı:

"Eski sahamıza Süper Lig'e uygun olması için ışıklandırma yapılması gerekiyordu. Bunun dışında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirttiği çeşitli eksikliklerimiz vardı. Hızlı bir çalışma içerisine girerek 14 Eylül'de oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına ışıklandırmamızı yetiştireceğiz. Diğer eksikliklerimiz de zaten tamamlandı."

Hatayspor, Başakşehir maçını eski stadyumunda oynayacak

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