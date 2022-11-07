Canlı anlatım: Hatayspor - Başakşehir maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'de Hatayspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Hatayspor 1-0 Başakşehir

Gol: 12' Bertuğ

Süper Lig deplasmanlarındaki son maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybeden İstanbul Başakşehir, Emre Belözoğlu dönemindeki 19 ziyaretinde üst üste iki mağlubiyet almadı. Boz Baykuşlar, en son Aykut Kocaman'ın dış sahadaki son dört karşılaşmasında daha uzun bir puan hasreti yaşadı. İstanbul takımlarıyla karşılaştığı son yedi Süper Lig maçının dördünü kaybeden Hatayspor, bu mağlubiyetlerin tamamını gol atamadığı karşılaşmalarda aldı. Hatay temsilcisi, bu dönemde İstanbul Başakşehir'e rakip olduğu mücadeleyi deplasmanda 3-0'lık skorla kaybetti. Süper Lig'deki son yedi maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan İstanbul Başakşehir, son karşılaşmasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, bu sezon sadece bir kez üst üste 2+ karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda puan kaybetmeyen tek takım İstanbul Başakşehir. Hatayspor ise bu dönemde ilk golü yediği karşılaşmalarda en fazla mağlubiyet alan iki ekipten biri konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de en az gol yiyen takım olan İstanbul Başakşehir, Beşiktaş'ın ardından kalesine en az isabetli şut gelen ekip. Bu süreçte en az gol atan iki takımdan biri olan Hataysporise aynı zamanda en az isabetli şut çeken ekip. Bu sezon ligde en fazla golde payı bulunan Hatayspor oyuncusu konumundaki Ayoub El Kaabi'nin, Süper Lig kariyerinde gol katkısı vermeden İstanbul Başakşehir'den daha fazla karşılaştığı tek takım Fenerbahçe.

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atan Youssouf Ndayishimiye, daha önceki 76 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakaladı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Aabid, Ribeiro, El Kaabi, Bertuğ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

HATAYSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Başakşehir maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.