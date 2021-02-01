Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar: "Fenerbahçe önüne gelen her futbolcuyu alıyor"

Sarı lacivertli takım karşısında kazanmak istediklerini belirten Ethem Sunar, Radyospor'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin transfer politikasını da değerlendirdi.

Fenerbahçe maçında sürpriz yapacaklarını belirten Sunar, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe karşısında sürpriz yapacağımıza inanıyorum. Her takım bizi ciddiye almak zorunda, biz bir takımız. Bu çok önemli bir etken. Yönetimiyle, futbolcusuyla, teknik heyetiyle biz öyleyiz. Fenerbahçe maçından da galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.

"FENERBAHÇE ÖNÜNE GELENİ ALIYOR"

Fenerbahçe'nin birçok futbolcuyu kadrosuna kattığını belirten Sunar, "Fenerbahçe önüne gelen her futbolcuyu alıyor inşallah hedeflediklerine ulaşırlar ama her futbolcuyu almakla hedefe ulaşılmaz bunu doğru bulmuyorum, bu benim şahsi fikrim. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.