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Hatayspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Hatayspor#Antalyaspor
Hatayspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlığı süren Onur Ergün karşılaşmada forma giyemeyecek. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Hatayspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Hatayspor'un geçen sezon Süper Lig'de iki maçta da mağlup ettiği beş takımdan biri ve en fazla gol attığı rakibi Antalyaspor'du. Bugüne kadar Hatayspor'a konuk olduğu yedi lig maçının altısını kaybeden Antalyaspor, sadece ilk ziyaretinden puanla dönebildi. Son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden ve son karşılaşmasından puansız ayrılan Hatayspor, Nisan 2021'den bu yana üst üste iki yenilgi almıyor.

Yedi haftalık süreçte 5 puan topladıktan sonra üst üste iki galibiyet alan Antalyaspor, en son Mart-Haziran 2020 arasında üç maçlık bir seri yakalayabildi.

Bu sezon ligdeki her maçta gol atma serisi son karşılaşmada sona eren Hatayspor, iki sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de üst üste iki mücadeleyi boş geçmedi. 2021/22 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk 15 dakikalarında gol atamayan Antalyaspor, son 15 dakikalık bölümlerde en fazla gol yiyen ekip konumunda.
Hatayspor bu sezon Saba Lobzhanidze'nin gol katkısı yaptığı sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutla biten pas dizisi başlatan iki oyuncu da Hatayspor forması giyiyor: Adama Noss Traore – 16 & Ruben Ribeiro – 15. Süper Lig'in son iki sezonunda da forma giyen oyuncular arasında, Ocak 2020'den bu yana takımının deplasmanda attığı gollerin en büyük bölümüne doğrudan katkı sağlayan isim Fredy Ribeiro. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı ilk beş maçta çektiği altı isabetli şutun dördünü gole çeviren Antalyaspor santrforu Haji Wright, daha sonraki altı karşılaşmadaki hiçbir denemesinde rakip kaleyi bulamadı.

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HATAYSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Antalyaspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Hatayspor#Antalyaspor

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