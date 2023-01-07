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Canlı anlatım: Hatayspor Antalyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor Maçı#Süper Lig
Canlı anlatım: Hatayspor Antalyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 15:10

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

HATAYSPOR 0-0 ANTALYASPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ.

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

Yeni Hatay Stadyumu'ndaki maçta hakem Yasin Kol görev yapıyor.

 

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#Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor Maçı#Süper Lig

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