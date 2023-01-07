Canlı anlatım: Hatayspor Antalyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
HATAYSPOR 0-0 ANTALYASPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ.
Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Antalyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Müsabaka, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
Yeni Hatay Stadyumu'ndaki maçta hakem Yasin Kol görev yapıyor.