Hatayspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:12
Hatayspor - Antalyaspor maçı ile Süper Lig'in 2024/25 sezonunun 22. hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Hatayspor, Antalyaspor ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçında puan kaybetmezken, sonrasında ise rakibini mağlup edemedi. Antalyaspor ise, deplasman maçlarında zorlu bir dönemden geçiyor. Peki, Hatayspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Hatayspor - Antalyaspor maçı, Süper Lig'in 22. haftasında kritik bir karşılaşma olarak ekranlara gelecek. Hatayspor, Antalyaspor ile Süper Lig tarihinde oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet almazken (2B, 1M), sonrasındaki beş maçta rakibini mağlup edemedi (2B 3M; hükmen sonuçlar hariç). Antalyaspor ise deplasmanda Hatayspor'a karşı zorlanıyor, çünkü Süper Lig'e yükseldiği 2020/21 sezonundan bu yana Hatayspor deplasmanında galibiyet alamayan takımlar arasında en fazla maçı Antalyaspor oynadı (2B 2M).
HATAYSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024/25 sezonu 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde saat 13:30'da Bein Sports 2 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
- Hatayspor, Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor (4B 5M). Bu da kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini tekrarlayabileceği anlamına geliyor (10 maç; Ağustos-Kasım 2024 & Kasım 2023-Ocak 2024).
- Hatayspor, Süper Lig'de son beş iç saha maçını kazanamadan geçerken (3B 2M), tarihindeki altı maçlık galibiyet hasreti rekorunu daha önce hiç yaşamamıştı (hükmen mağlubiyetler hariç).
- Antalyaspor, Süper Lig'de son üç deplasman maçını kaybetti (3M). Bu durum, Kasım 2021-Ocak 2022 arasında yaşadığı 6 maçlık mağlubiyet serisinden sonraki en uzun dış saha kaybı serisi olacak.
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla korner golü yiyen takım Hatayspor (10), Antalyaspor ise kornerlerden en az gol atan takım (1).
- Hatayspor'un Carlos Strandberg, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Antalyaspor (3).
- Vincent Aboubakar, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında 2 gol ve 1 asistle Süper Lig kariyerindeki en fazla katkı sağladığı maçını oynadı.
- Hatayspor'da Erdal Rakip, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş'a atarken, 58 maçlık gol hasretine son vermişti. O günden sonra yeniden gol sevinci yaşadı.