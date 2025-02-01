Hatayspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Hatayspor - Antalyaspor maçı, Süper Lig'in 22. haftasında kritik bir karşılaşma olarak ekranlara gelecek. Hatayspor, Antalyaspor ile Süper Lig tarihinde oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet almazken (2B, 1M), sonrasındaki beş maçta rakibini mağlup edemedi (2B 3M; hükmen sonuçlar hariç). Antalyaspor ise deplasmanda Hatayspor'a karşı zorlanıyor, çünkü Süper Lig'e yükseldiği 2020/21 sezonundan bu yana Hatayspor deplasmanında galibiyet alamayan takımlar arasında en fazla maçı Antalyaspor oynadı (2B 2M).

HATAYSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig 2024/25 sezonu 22. hafta mücadelesinde Hatayspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele 1 Şubat 2025 tarihinde saat 13:30'da Bein Sports 2 ekranlarında canlı olarak izlenebilecek.

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