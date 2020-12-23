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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı!

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Hatayspor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı!
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında 28 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

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Antrenmanda, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

 

Hatayspor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı

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