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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Antalya deplasmanında!

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Hatayspor, Antalya deplasmanında!
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

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Geçen hafta Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Hatayspor, Antalya deplasmanında

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