Hatayspor, Ankaragücü maçına hazır! Ankara'ya hareket bugün...
Atakaş Hatayspor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig 6. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve şut çalışması yaptı.
Hatayspor kafilesi, karşılaşma için bugün özel uçakla Ankara'ya gidecek.
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