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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Ankaragücü maçına hazır! Ankara'ya hareket bugün...

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Hatayspor, Ankaragücü maçına hazır! Ankara'ya hareket bugün...
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Atakaş Hatayspor, yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı Süper Lig 6. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve şut çalışması yaptı.

Hatayspor 3-1 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller
Hatayspor 3-1 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller

Hatayspor kafilesi, karşılaşma için bugün özel uçakla Ankara'ya gidecek.

 

Hatayspor, Ankaragücü maçına hazır Ankaraya hareket bugün...

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