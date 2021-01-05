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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Ankara deplasmanında! Rakip Gençlerbirliği...

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Hatayspor, Ankara deplasmanında! Rakip Gençlerbirliği...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ankara'da, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen bordo-beyazlılar, 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek. Öte yandan Mame Diouf ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Takım, bugün özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Ankara'ya hareket edecek.

Hatayspor, Ankara deplasmanında Rakip Gençlerbirliği...

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