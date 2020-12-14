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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:46 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Ankara deplasmanında! Erteleme maçında rakip Ankaragücü...

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Hatayspor, Ankara deplasmanında! Erteleme maçında rakip Ankaragücü...
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Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek, yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 10 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan bordo-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.

Hatayspor 3-1 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller
Hatayspor 3-1 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller

Ligde 18 puanı bulunan Hatay temsilcisi 8. sırada yer alıyor.

 

Hatayspor, Ankara deplasmanında Erteleme maçında rakip Ankaragücü...

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