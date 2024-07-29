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Hatayspor altyapıya destek verecek

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#Hatayspor#Süper Lig#Ahmet Atıç
Hatayspor altyapıya destek verecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 11:21

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Atıç, AA muhabirine, Hatayspor'un Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde verimli şekilde hazırlık dönemi geçirdiğini dile getirdi.

Takımda sakatlığın bulunmadığını anlatan Atıç, "Takım ruhu çok iyi. Depremden çıkmış bir şehrin takımıyız. Önümüzdeki süreçte Hatay halkına sevinci daha fazla yaşatmak adına mücadele ortaya koyacağız." dedi.

Atıç, geçen sezonunun kadrosunun daha oturmuş hale geldiğini belirterek, takımda mücadele hırsının ön planda olduğunu aktardı.

Görev dağılımını düzgün bir şekilde yaparak takıma en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını anlatan Atıç, "Özhan Pulat hocayla son dönemde yakaladığımız o ivmeyi arttırarak devam ettireceğiizi ve birbirimize olan güvenin tam olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Atıç, oluşturmaya başladıkları kurumsallaşmayla başarıya kenetlendiklerini vurguladı.

Hatay'ın ve Hatayspor'un başarısı için çalıştıklarına değinen Atıç, "Mersin ve Hatay halkı hep beraber kulübümüze, takımımıza sahip çıkacağız. Hatayspor'u bu ligin markalaşmış kulübü haline getireceğiz." diye konuştu.

Hatayspor altyapıya destek verecek

- "Ciddi anlamda altyapıya destek vereceğiz"

Hatay'ın sporcu kaynağı bol bir kent olduğunu belirten Atıç, şunları kaydetti:

"Gençliğimizi, çocuklarımızı sporla buluşturup, daha kalıcı çözümlerle spor camiasına katkı vermeyi düşünüyoruz. Altyapımıza, gençliğimize, şehrimizin çocuklara çok güveniyoruz. Ciddi anlamda altyapıya destek vereceğiz. Özellikle futbol okullarıyla, akademi liglerinde yapılacak çalışmalarla bunu önümüzdeki günlerde kurumsal hale getireceğiz. Spor sadece Süper Lig'de aldığınız puanlar ya da başarı değil. Aynı zamanda bu topluma, toplumun gençlerine, kardeşlerimize yaptığımız hizmet de bizim için ayrı. Bu bağlamda altyapıyı ayrı bir yere koyuyoruz." şeklinde konuştu.

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#Hatayspor#Süper Lig#Ahmet Atıç

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