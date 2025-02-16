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Kümeden çıkma mücadelesi veren Hatayspor, Alanyaspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Matematiksel anlamda ligde kalma şansı hala bulunan Hatayspor, Alanyaspor'a karşı evinde yakaladığı ivmeyi bu maçta da sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Hatayspor - Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ