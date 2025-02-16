Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 09:45
Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Hatayspor ve Alanyaspor, kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Son üç lig maçında yenişemeyen iki ekip, Süper Lig tarihinde bir rakipleriyle üst üste dört kez berabere kalmadı. Hatayspor, evinde Alanyaspor'a karşı oynadığı dört maçta yenilmedi (2G 2B) ve bu istatistiği sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar…
Kümeden çıkma mücadelesi veren Hatayspor, Alanyaspor karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Matematiksel anlamda ligde kalma şansı hala bulunan Hatayspor, Alanyaspor'a karşı evinde yakaladığı ivmeyi bu maçta da sürdürmek istiyor. Peki, Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar
Hatayspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Hatayspor - Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 16 Şubat 2025 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Hatayspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de son üç maçta berabere kaldı. İki takım da lig tarihinde üst üste dört kez berabere kaldığı bir seri yaşamadı.
- Hatayspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup etmeden en çok konuk eden ikinci takım konumunda (4 maç – 2G 2B).
- Bu sezon Hatayspor, evinde oynadığı maçlarda sadece bir galibiyet alabildi ve henüz kalesini gole kapatamadı.
- Alanyaspor, Süper Lig'deki son deplasmanında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek yedi maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ancak Mart-Nisan 2024'ten bu yana üst üste iki deplasman galibiyeti alamadı.
- Hatayspor, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kazanamazken (4B 7M), üst üste 17 karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Son kez gol yemediği maç, sezonun ilk yarısında 0-0 biten Alanyaspor karşılaşmasıydı.
- Alanyaspor, son dört Süper Lig maçının ikisini kaybetti (2G 2M).
- Hatayspor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta sadece 10 puan topladı (1G 7B 14M). Geçmiş 66 sezonluk Süper Lig tarihinde bu aşamada 10 veya daha az puana sahip olan üç takım da küme düşmekten kurtulamadı.
- Vincent Aboubakar, Hatayspor'un son üç lig maçında attığı altı golün dördüne doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
- Sergio Cordova, Alanyaspor’un 2025 yılında Süper Lig'de attığı 9 golün %44’üne katkı verdi (3 gol & 1 asist).
- Sami Uğurlu, Süper Lig kariyerinde Hatayspor’a karşı hiç yenilmedi (2G 1B).