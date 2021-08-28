Canlı Anlatım: Hatayspor Alanyaspor maçı

Hatayspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geliyor.

HATAYSPOR 4 - 0 ALANYASPOR

GOL: 4' Adama Traore, 18' Saba Lobzhanidze, 42' Ruben Riberio, 60' Ayoub El Kaabi

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Fatih, Falette, Kamil Ahmet, Adekugbe, Traore, Ruben Ribeiro, Onur, Lobjanizde, El Kaabi, Mame Diouf

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Fatih, Borja, Tayfur, Umut, Leroy Fer, Candeias, Joao Pedro, Davidson

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

HATAYSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 3'üncü Hafta mücadelesinde Hatayspor, Alanyaspor'u konuk ediyor. 28 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izleniyor.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacakları maçta seyircileri önündeki ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.



Alanyaspor maçı hazırlıklarını Hatay Stadı'nda yaptığını idmanla sürdüren Hatayspor'da teknik direktörü Ömer Erdoğan, cumartesi günü evlerinde önemli bir maça çıkacaklarını vurguladı.



Milli maç arasına iyi girmek istediklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Evimizde oynayacağımız bu maçı galibiyetle bitirmek istiyoruz. Çok şükür, cezalı, sakat oyuncumuz yok. Tam kadro hazırız. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde bu sezonun ilk galibiyetini alırız. Ligin ilk haftasındaki Kasımpaşa maçında ilk kez taraftarımızla buluşmuştuk. İnşallah ve umut ediyorum ki bu hafta daha coşkulu bir taraftarın önünde güzel bir futbolla onları mutlu şekilde evlerine göndereceğiz. Yeni kurulan bir takımız neredeyse ilk 11'de 8 tane oyuncumuz değişti, genel kadroda 16 oyuncu değişti. Bu kolay bir süreç değil. Geçen sezonda aynı süreci yaşamıştık. O dönemde de 5-6 haftaya ihtiyacımız vardı. Bu sezon da bu süreyi en az kayıpla kapatmayı hedefliyoruz. "



Her hafta üzerine koyarak oynamak istediklerini anlatan Erdoğan, oyunsal anlamda geliştirmeleri gereken şeyler olduğunu, oyuncularına güvendiğini belirtti.

Takıma bu sezon katılan savunma oyuncusu Simon Falette de Galatasaray maçı sonrası hızlıca toparlandıklarını söyledi.



Tüm güçleriyle Alanyaspor maçına hazırlandıklarını aktaran Falette, "Hazırız diyebiliriz aslında. Bacağımda halen bir ağrı var. Buna rağmen dişimi sıkıyorum. Elimden geleni yaparak ortaya iyi bir oyun çıkartmaya çalışıyorum. Futbol bu, bazen sakatlık ya da başka sıkıntılar olabiliyor. Hatayspor camiası tarafından çok iyi karşılandım. Takım arkadaşlarımızla anlaşmamız uyumumuz çok iyi. Kendimi ailemde gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR, BOUPENDZA'NIN AL-ARABİ'YE TRANSFERİNİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.



Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.