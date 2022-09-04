Canlı: Hatayspor - Adana Demirspor maçı

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Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor Hatayspor’a konuk oluyor. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan karşılaşmanın hakemi Burak Şeker.
Maçta ikinci devre oynanıyor
Hatayspor 1-0 Adana Demirspor
Gol: 21' Onur Ergün
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Falette, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba Lobjanidze, El Kaabi,
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga
HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Adana Demirspor maçı saat 19:15’te başladı. Hatayspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İŞTE BUGÜNÜN DİĞER KARŞILAŞMALARI
Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat 21:45’te oynanacak.
MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşması saat 21:45’te başlayacak.