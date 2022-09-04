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Canlı: Hatayspor - Adana Demirspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor Adana Demirspor#Hatayspor Adana Demirspor Maçı#Adana Demirspor Maçı
Canlı: Hatayspor - Adana Demirspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 12:20

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor Hatayspor’a konuk oluyor. Yeni Hatay Stadı’nda oynanan karşılaşmanın hakemi Burak Şeker.

Maçta ikinci devre oynanıyor

Hatayspor 1-0 Adana Demirspor

Gol: 21' Onur Ergün

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Falette, Burak, Adekugbe, Ruben, Onur, Boudjemaa, Varga, Saba Lobjanidze, El Kaabi,

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Adana Demirspor maçı saat 19:15’te başladı. Hatayspor - Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İŞTE BUGÜNÜN DİĞER KARŞILAŞMALARI

Antalyaspor Kasımpaşa maçı saat 21:45’te oynanacak.

MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşması saat 21:45’te başlayacak.

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