SÜPER LİG 17. HAFTA || Hatayspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Hatayspor ve Adana Demirspor, Süper Lig 17. haftada karşı karşıya geliyor. Hatayspor, sahadan galibiyetle dönüp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor da kazanmayı hedefliyor. İşte Hatayspor Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi...
HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor ve Adana Demirspor bu akşam (23 Aralık 2024) kozlarını paylaşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele beIN sports 2 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.
Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.