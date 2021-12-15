Hatayspor 63-110 LDLC Asvel

Salon: Antakya
Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan) xx, Alin Faur (Romanya) xx, Vladyslav Isachenko (Ukrayna) xx
Hatayspor: Wiley x 9, İdal Yavuz, Gorini xx 18, Büşra Akbaş 2, Büşra Akgün xx 17, Elif Emirtekin x 11, Gökçe Doğan x 6
LDLC Asvel: Jocyte x 5, Tanqueray x 12, Crvendakic x 14, Chartereau x 6, Malonga x 4, Ciak x 4, Allemand xx 18, Johannes xxx 20, Badiane x 10, Burdick x 8, Chevaugeon x 9
1. Periyot: 20-25 (LDLC Asvel lehine)
Devre: 38-56 (LDLC Asvel lehine)
3. Periyot: 49-84 (LDLC Asvel lehine)