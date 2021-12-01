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Hatayspor 6 - 5 Eyüpspor (Normal süre 1-1, penaltılar 5-4, kaleciler atılınca Diouf kaleye geçti)

#Hatayspor#Eyüpspor#Mame Diouf
Hatayspor 6 - 5 Eyüpspor (Normal süre 1-1, penaltılar 5-4, kaleciler atılınca Diouf kaleye geçti)

Hatayspor ile Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur mücadelesinde karşı karşıya geldi. Uzun yıllar unutulmayacak maçta rakibini penaltılarla 5-4 mağlup eden Hatayspor bir üst tura yükseldi.

Hatayspor - Eyüpspor maçından çok özel fotoğraflarHatayspor - Eyüpspor maçından çok özel fotoğraflar
Hatayspor - Eyüpspor maçından çok özel fotoğraflar

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'u konuk etti.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken, penaltılarda kazanan taraf 5-4'lük skorla Hatayspor oldu.

Karşılaşma sonrası Hatayspor bir üst tura yükselirken, mücadelede uzun süre unutulmayacak anlar yaşandı.

İKİ KALECİ ATILDI, ELDİVENLER DIOUF'UN OLDU!

Maçın 90. dakikasında Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve kaleye takım kaptanı Mame Diouf geçti.

90 dakikanın sona ermesinin ardından takımın ikinci kalecisi Yavuz Boyar kaleye geçerken, dakikalar 120'yi gösterirken Boyar da kırmızı kart gördü ve Diouf 2. kez kaleye geçerek penaltılarda kaleyi korudu.

Konuk ekip Eyüpspor, 3. dakikada Taha Balcı'nın ayağından da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Hatayspor 6 - 5 Eyüpspor (Normal süre 1-1, penaltılar 5-4, kaleciler atılınca Diouf kaleye geçti)

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MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada bir anda hızla ceza sahasına giren Erencan, Falette’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Taha Balcı penaltı vuruşunda topu kalenin üstünden auta gönderdi.
10. dakikada Sackey’nin pasında ceza yayından ceza sahasına doğru giren Emre Çolak’ın müsait pozisyondaki şutunda top kaleci Emrullah’da kaldı.
19. dakikada Erencan’ın sağdan yerden ortasında ceza sahası ön çizgisinde bulunan Enes sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
21. dakika da Sackey’nin uzun pasında ceza sahası ön çizgisinde Kamara kafa ile ceza sahası içine El Kaabi’ye indirdi. El Kaabi’nin şutu üst direkten dönerken, dönen topu Kamara tamamladı, savunma son anda kale çizgisinden topu uzaklaştırdı.
45. dakika da Bülent’in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Riberio pasını aktardı. Altı pas çizgisine yakın noktada bulunan Kamara’nın şutunu kaleci Emrullah çelmeyi başardı.

Hatayspor 6 - 5 Eyüpspor (Normal süre 1-1, penaltılar 5-4, kaleciler atılınca Diouf kaleye geçti)

İKİNCİ YARI

46. dakika da Enes’in ara pasında topla buluşan Erencan ceza sahasına girer girermez şutunu çekti top kaleci Abdullah’ta kaldı.
52. dakika da Riberio’nun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kamara müsait pozisyonda topu ayağından fazla açınca top auta çıktı.
56. dakika da sağdan Fatih’in ortasına Kamara iyi yükseldi kafa vuruşunda topu son anda kaleci Emrullah kornere çeldi.
65. dakika da Adekugbe’nin soldan ortasına Fatih müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Emrullah bu pozisyonda başarılı oldu.
74. dakika da Sackey sağdan ortaladı, arka direkte bulunan Falette kafa ile altı pasa doğru çevirdi. Altı pas çizgisi önünde bulunan Fatih kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1
78. dakika da Lobzhanidze’nin sağdan yerden ortasına ceza sahası içinde bomboş pozisyonda olan Mame Diof topu auta gönderdi.
89. dakika da Muhammed Mert’in soldan ceza sahasına pasında Riberio rakiplerini çalımladı şutunu çekti kale çizgisi önünde Lobjanidze’den önce savunma ayak koydu.
90+3. Dakika da Gökcan’ın pasında pasında topla buluşan Mete hızla kaleye ilerledi. Kaleci Abdullah kalesini terk ederek Mete’yi ceza sahası dışında yerde bırakınca hakem serbest vuruşu verdi ve kaleci Abdullah’ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
95. dakika da Cenk Ahmet Kılıç’ın ara pasında topla buluşan Erencan, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda top auta gitti.
120. dakika da Eyüpspor’da savunmadan gelen topu kaleci Yavuz uzaklaştırmak istedi, top Erencan’a çarptı, devam eden topa koşmak isteyen Erencan kaleci Yavuz tarafından yerde düşürülünce hakem kaleci Yavuz’u kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.

Hatayspor 6 - 5 Eyüpspor (Normal süre 1-1, penaltılar 5-4, kaleciler atılınca Diouf kaleye geçti)

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Stat: Hatay
Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Murat Ergin Gözütok xx
Hatayspor: Abdullah Yiğiter xx, Bülent Cevahir xx (Sam Adekugbe dk. 50 xx), Fatih xx, Falette x, Popov xx, Riberio xxx, Sackey xx (Adama Traore dk. 79 xx), Dylan Louis xxx, Emre Çolak xx (Muhammed Mert dk. 62 xx) (Yavuz Boyar dk. 91 xx), Kamara xx (Saba Lobzhanidze dk. 62 xx), El Kaabi xx (Mame Diouf dk. 62 xx)
Eyüpspor: Emrullah xxx, Mehmet Uslu xx, Yalçın Kılınç xx, Musah Mohammed xx (Teddy Mezague dk. 115 ?), Mikail xxx (Uğur Akdemir dk. 99 xx), Taşkın xx (Bekir Yılmaz dk. 71 xx), Enes Keskin xxx, Muhammed xx (Gökcan Kaya dk. 83 xx), Caner Hüseyin xxx (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 83 xx), Erencan xxx, Taha x (Mete Demir dk. 71 xx)
Gol: Enes Keskin (dk. 19) (Eyüpspor), Fatih Kuruçuk (dk. 74) (Hatayspor)
Sarı kart: Falette, Emre Çolak, Riberio, Dylan Louis (Hatayspor), Muhammed Akarslan, Enes Keskin Musah Mohammed, (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar
Penaltılar
Atanlar: Mame Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore, Falette (Hatayspor), Bekir, Erencan, Mete Demir, Cenk Ahmet (Eyüpspor)
Atamayanlar: Lobjanidze (Hatayspor) Gökcan, Enes (Eyüpspor)

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Hatayspor 6 - 5 Eyüpspor (Normal süre 1-1, penaltılar 5-4, kaleciler atılınca Diouf kaleye geçti)

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#Hatayspor#Eyüpspor#Mame Diouf

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