Hatayspor 4-1 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

Hatayspor ile Ankaragücü, 27. hafta mücadelesinde Hatay'da karşılaşırken mücadeleyi Hatayspor 4-1 kazandı.

Hatayspor'a farklı galibiyeti getiren goller 45 ve 55'te Diouf, 65 ve 74'te ise Akintola'dan geldi. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Borven attı. Başkent ekibinde 45+6. dakikada Paintsil kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hatayspor, bu galibiyetle birlikte puanını 45'e çıkartırken Ankaragücü 20 puanla son sırada kaldı.

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