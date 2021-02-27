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Spor Arena
Haber Giriş: 27.02.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

Hatayspor 4-1 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

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Hatayspor 4-1 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)
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Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek son 4 maçtaki 3. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü.

Hatayspor ile Ankaragücü, 27. hafta mücadelesinde Hatay'da karşılaşırken mücadeleyi Hatayspor 4-1 kazandı.

Hatayspor'a farklı galibiyeti getiren goller 45 ve 55'te Diouf, 65 ve 74'te ise Akintola'dan geldi. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Borven attı. Başkent ekibinde 45+6. dakikada Paintsil kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hatayspor, bu galibiyetle birlikte puanını 45'e çıkartırken Ankaragücü 20 puanla son sırada kaldı.

Hatayspor 4-1 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

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