Hatayspor 3-2 Sivasspor maç özeti (Süper Lig)

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, 10 kişi tamamladığı müsabakadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Maçın golleri Hatayspor adına 30’ Boutobba, 55’ Recep Burak Yılmaz, 65’ Kilama’dan geldi. Sivasspor’un golleri 23’ Koita, 58’ Manaj ile geldi.
HATAYSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Maçın 78. Dakikasında Hataysporlu Calvo, rakibine yaptığı fiziki müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Hatayspor, 19 puanla 18. sırada yer aldı. Sivasspor ise 27 puanla 16. sırada kaldı.
Gelecek hafta Hatayspor, Kayserispor’a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Aboubakar'ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
30. dakikada ev sahibi ekip maçta beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
47. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Manaj'ın yerden sert şutunda kaleci Bekaj topu ayağı ile uzaklaştırdı.
55. dakikada kullanılan köşe atışında arka direkte Abdulkadir kafayla içeriye çevirdiği topu Burak Yılmaz kafayla ağlara gönderdi. 2-1
58. dakikada Koita'nın ortasında ceza sahası içinde içinde topla buluşan Manaj'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2
65. dakikada Abdulkadir'in sert şutunda kaleci Ali Şaşal uzanarak topu çeldi, dönen topu Kilama tamamladı. 3-2
72. dakikada Bamgboye'nin pasında ceza sahashı içinde topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.