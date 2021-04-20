Hatayspor 3 - 2 Antalyaspor (Maç özeti)

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor'u sahasında konuk etti.

3 maçtır kazanamayan ev sahibi ekip, Antalyaspor karşısında şanssızlığını kırdı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak rahat nefes aldı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 19 ve 68. dakikalarda Aaron Boupendza ve 55. dakikada penaltıdan Mame Diouf kaydetti. Antalyaspor'un 46. dakikada Amilton ve 86. dakikada Fredy ile penaltıdan bulduğu goller, puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Hatayspor, puanını 53'e yükseltti. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ceza sahası içindeki sert şutunu kaleci Munir'in müdahalesi sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışından Aabid'in şutu kaleci Boffin'den sekti, dönen topu Tarore tamamladı ancak kaleci Boffin gole izin vermedi.

19. dakikada Hatayspor öne geçti. Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Boupendza'nın sert şutu defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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