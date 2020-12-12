Hatayspor 3-1 Fatih Karagümrük / Maçın özeti ve goller

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Hatayspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Hatayspor'un gollerini 11. dakikada Selim Ilgaz, 75 ve 83. dakikalarda Aaron Boupendza kaydetti. Fatih Karagümrük'ün sayısını ise 65. dakikada Jimmy Durmaz kaydetti.

Fatih Karagümrük'te Babou Ndiaye 84. dakikada oyundan çıkarken ve 90. dakikada kulübede sarı kart gördü ve kırmızı kartla soyunma odasına gitti. Öte yandan yine konuk ekipte Sabo da çift sarı karttan oyun dışı kaldı. Bu iki oyuncu 13. haftada oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Hatayspor 18 puana yükseldi. 5 maç sonra yenilen Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

HATAYSPOR 3-1 FATİH KARAGÜMRÜK

GOLLER: 11' Selim Ilgaz, 65' Jimmy Durmaz, 75' ve 83' Boupendza



HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintola, Diouf



Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Jimmy, Ndao, Sobiech



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Ndao, çalımlarla ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu çekti. Topun önüne atlayan Aabid, araya girip tehlikeyi önledi.

50. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının yaptığı hata ile topla buluşan Diouf'un sağ çaprazdan yakın direk dibine doğru yaptığı vuruşta, top kaleci Viviano'da kaldı.

59. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Jimmy Durmaz, yakın mesafeden kafayı vurdu. Kaleci Münir hamle yaparak topu çeldi. Seken topla arka direkte buluşan Ndiaye'nin, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Sabo'nun pasıyla ceza sahasının solunda topu alan Jimmy Durmaz'ın, yakın direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

75. dakikada Hatayspor, bir kez daha öne geçti. Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza'nın, uzak direk dibine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

83. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takım atağında Gökhan Karadeniz'in pasıyla sol çaprazda ceza sahasına giren Diouf, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Boupendza'ya verdi. Boupendza'nın şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Yusuf Abdioğlu (Dk. 77 Billong), Santos, Burak Çamoğlu (Dk. 46 Mesut Çaytemel), Akintola, Sackey (Dk. 77 Ribeiro), Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 60 Boupendza), Traore (Dk. 70 Gökhan Karadeniz), Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Balkovec, Ndao, Biglia, Sabo, Ndiaye (Dk. 84 Chahechouhe), Jimmy Durmaz (Dk. 89 Arveladze), Sobiech (Dk. 62 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 11 Selim Ilgaz, Dk. 75 ve Dk. 83 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kartlar: Dk. 86 Ndiaye, Dk. 90 2 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 19 Roco, Dk. 76 Viviano, Dk. 87 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Dk. 36 Santos (Atakaş Hatayspor)