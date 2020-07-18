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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 19:38,Son Güncelleme:

Hatayspor 3-1 Bursaspor

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Hatayspor 3-1 Bursaspor
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TFF 1. Lig'de geçen hafta Süper Lig'e şampiyon olarak yükselmeyi garantileyen Hatayspor, 34. hafta maçında sahasında Bursaspor'u 3-1 yendi. Hatayspor, TFF 1. Ligi 66 puanla birinci tamamladı

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Murat Temel, Bersan Duran

Hatayspor: Ömer Alıcı, Soner Örnek (Dk. 84 Fadıl Kocaoğlu), Gökhan Karadeniz (Dk. 78 Akomadi), Mesut Çaytemel (Dk. 78 Popov), Yasin Güreler, Quali (Dk. 50 Selim Ilgaz), Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran, Yusuf Abdioğlu (Dk. 50 Sadi Karaduman), Diop, Caner Hüseyin Bağ

Bursaspor: Emrullah Şalk, Onur Atasayar, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Burak Kapacak), Seleznov (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Aykut Akgün, Recep Aydın, Ali Akman, Selçuk Şahin (Dk. 65 Burak Altıparmak), İsmail Çokçalış (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Sedat Dursun (Dk. 77 Rüştü Hanlı)

Goller: Dk. 19 Gökhan Karadeniz, Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 76 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 75 Tayfur Bingöl (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Cüneyt Köz, Dk. 90 1 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Dk. 51 Yasin Güreler (Hatayspor)

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