Hatayspor 3-1 Antalyaspor (Maç özeti ve golleri)

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Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Atakaş Hatayspor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ayoub El Kaabi, 69. dakikada Rúben Ribeiro ve 85. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 45 + 3. dakikada Paul Mukairu'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Atakaş Hatayspor puanını 26'ya yükseltti ve ikinci sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdü. Fraport TAV Antalyaspor ise 15 puanla 14. basamakta kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta, Fredy'nin pasında topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun şutunda gole izin vermeyen Munir, topu iki hamlede kontrol etti.

13. dakikada Hatay ekibinin geliştirdiği atakta, Lobjanidze'nin sağ kanattan ortasında El Kaabi arka direkte yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

16. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Amilton'un çektiği şutta top az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada rakibinden kaptığı topla sol kanattan atak geliştiren Mukairu, meşin yuvarlağı arka direkteki Bünyamin Balcı'ya aktardı. Bünyamin'in kontrol ettikten sonra çektiği şutta, kaleci Munir topu kornere çeldi.

45 1. dakikada Akataş Hatayspor öne geçti. Bordo-beyazlıların sol kanattan geliştirdiği atakta, Ribeiro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

45 3. dakikada Antalya ekibi eşitliği sağladı. Amilton'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Fredy, sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu filelerle buluşturdu: 1-1

MAÇTAN DAKİKALAR İKİNCİ YARI

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64. dakikada borda-beyazlılar gole çok yaklaştı. Adekugbe'nin sol kanattan ortasında iyi yükselen El Kaabi kafa vuruşunu yaptı. Antalyaspor'un takım kaptanı Veysel Sarı, meşin yuvarlağı kale çizgisinden kafayla çıkardı.

69. dakikada ev sahibi Akataş Hatayspor bir kez daha öne geçti. Ribeiro, Bünyamin Avcı'nın Boffin'e göndermek istediği pasta topu orta sahaya yakın noktada kaptı. Kaleci Boffin ve Avcı'yı çalımlayan Ribeiro, golü kaydetti.

2-1

84. dakikada Hatay ekibi, penaltıdan 3. golü buldu. Traore'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa, Kudriashov'un eliyle temas ettiğini Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla belirleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diouf, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1