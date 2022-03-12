Hatayspor 3-0 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Hatayspor'un galibiyet gollerini 29. dakikada Saba Lobjanidze, 34 ve 58. dakikalarda Ayoub El Kaabi kaydetti.

15 gole ulaşan El Kaabi, gol krallığında liderliğini sürdürdü.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 46'ya çıkardı. Fatih Karagümrük ise 40 puanda kaldı.

13. dakikada hızla rakip yarı alanına giren EL Kaabi'nin sol tarafa pasında Lobjanidze'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

21. dakikada Boudjemaa’nın uzun pasında El Kaabi ceza yayının üzerinden şutunu çekti, top kaleci Viviano’da kaldı.

26. dakikada Caner’in sağdan kullandığı serbest vuruşta Salih Dursun altı pas önünde kafa vuruşunu yaptı top direğin dibinden auta gitti.

29. dakikada Biglia ceza yayı üzerinde topu uzaklaştırmak isterken kafa ile Lobjanidze müdahale etti, top Riberio’nun önünde kaldı. Riberio pasını ceza sahasına giren Lobjanidze’ye aktardı, bu oyuncu şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Riberio’nun pasında ceza sahası içinde El Kaabi plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

45. dakikada Onur’un pasını ceza sahasına doğru gönderdi, ceza sahasında bulunan Diouf kafa ile Lobjanidze’ye indirdi, bomboş pozisyonda olan Lobjanidze altı pas önünden topu üstten auta gönderdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



54. dakikada Boudjemaa’nın pasında topla buluşan Lobjanidze ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Viviano son anda kornere çeldi.

58. dakikada Riberio’nun sağdan ceza sahasına yerden pasında kaleci Viviano altı pas çizgisi önünde son anda dokundu, dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0

74. dakikada Caner’in soldan ortasında ön direkte Pesic'in kafa vuruşunda kaleci Münir topu kornere çeldi.

76. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Munir topu son anda kornere çeldi.

80. dakikada Kamil Ahmet’in sağdan yerden pasında penaltı noktası üzerinde bomboş pozisyonda olan Lobjanidze’nin şutu üstten auta gitti.

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Stat: Hatay

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Süleyman Özay xx, Serkan Çimen xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe xx, Burak xx, Sackey xx (Fatih Kurucuk dk. 88 ?), Kamil Ahmet xx, Onur xx, Mehdi Boudjemaa xx (Selimcan Temel dk. 88 ?), Lobjandize xxx (Kahraba dk. 88 ?), Riberio xxx (Yassine Benzia dk. 69 xx), El Kaabi xxx (Dylan Saint-Louis dk. 79 xx), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Abdullah Yiğiter, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Bertuğ Özgür Yıldırım

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Fatih Karagümrük: Viviano x, Caner x, Balkovec x, Biraschi xx, Salih Dursun, Biglia x (Aleksandar Pesic dk. 46 xx), Salibur xx (Jimmy Durmaz dk. 66 xx), Toure x (Levent Mercan dk. 46 xx), Adnan Uğur x, Bistrovic xx (Samed Onur dk. 89 ?), Ahmed Musa x (Yann Karamoh dk. 46 xx)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Alparslan Erdem, Burak Bekaroğlu, Vato Arveladze, Bahattin Demircan,

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Lobjanidze (dk. 29), El Kaabi (dk. 34 ve 58) (Hatayspor)