Hatayspor 2-2 Çaykur Rizespor / Maçın özeti ve golleri

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Hatayspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Rizespor'un gollerini 12. dakikada Mame Briam Diouf kendi kalesine ve 64. dakikada frikikten Boldrin attı. Hatayspor'un sayılarını ise 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7'de Aaron Boupendza kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ancak yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkaran Rizespor puanını 12'e çıkardı. Bu sezon ievinde mağlup olmayan Hatayspor da 12 puana yükseldi.



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rayane, topu Sackey'e bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Rayane'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasına, altıpas içinde yükselen Akintole'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Diouf'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Hatayspor ağlarına gitti: 0-1.

35. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-1.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikadaki Atakaş Hatayspor atağında Burak Can Çamoğlu'nun uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, topu taca atarak tehlikenin büyümesini önledi.

64. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Baiano'nun düşürülmesi sonrası kazanılan serbest atışı sağ kanatta ceza sahası dışından kullanan Boldrin, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı. Pozisyonu takip eden Boupendza, bu hatayı iyi değerlendirerek meşin yuvanlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

Stat: Antakya Atatürk

Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Sackey (Dk. 64 Ribeiro), Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 70 Boupendza), Dos Santos, Mesut Çaytemel, Akintole, Traore (Dk. 78 Gökhan Karadeniz), Yusuf Abdioğlu, Diouf

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dk. 74 Jovancic), Baiano (Dk. 90 Doğan Erdoğan), Boldrin, Skoda (Dk. 88 Remy), Donsah, Emir Dilaver, Onur Bulut (Dk. 73 Samudio), Melnjak (Dk. 73 İsmail Köybaşı), Moroziuk, Meriah

Goller: Dk. 12 Diouf (Kendi kalesine), Dk. 64 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 35 Rayane, Dk. 90 7 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Meriah, Dk. 70 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 63 Sackey (Atakaş Hatayspor)

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