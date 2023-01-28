Hatayspor 2-1 Trabzonspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maçı Hatayspor 2-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan Trabzonspor 9. dakikada Enis Bardhi'nin kafa golüyle öne geçti. Hatayspor'un 16. dakikada Bertuğ ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu pozisyonun öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, oyuna yeni giren El Kaabi'nin golüyle 47. dakikada eşitliği yakaladı. 50. dakikada Bertuğ'un şık kafa golüyle öne geçen ev sahibi, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve maçı kazanan taraf oldu.

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, maçın son anlarında kritik kurtarışlara imza attı. Ev sahibi ekipte Ze Luis'in 90+2'deki şutu direkten döndü.

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Bu sonuçla ligde 5 maç sonra galibiyet alan Hatayspor puanını 20'ye çıkardı. İki maç sonra mağlubiyet alan ve deplasmandaki galibiyhet hasreti 5 maça çıkan Trabzonspor ise 35 puanda kaldı.

HATAYSPOR 2-1 TRABZONSPOR

GOL: 9' Bardhi, 47' El Kaabi, 50' Bertuğ

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER



Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Musa, Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Kaan, Bertuğ.



Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.

Maçtan dakikalar



9. dakikada Bakasetas orta sahadan ceza sahası içine doğru pasını aktardı. Burada Bardhi kaleci Erce’nin önde olduğunu görünce penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Onur pasında topla buluşan Boudjemaa sağdan hızlı bir şekilde ceza sahası içine doğru girdi ve pasını Bertuğ'a verdi ve onun şık bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Zorbay Küçük önce golü verirken, daha sonra VAR’dan pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi. İnceleme sonrasında Boudjemaa’nın Vitor Hugo’ya faul yaptığı gerekçesi ile Zorbay Küçük golü iptal etti.

37. dakikada Lobjanidze sağdan ceza sahası içine ortasında kaleye topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

44. dakikada Bakasetas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Erce meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+5. dakikada Bertuğ'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin içeriye doğru çevirdiği topu alan Kaan Kanak bomboş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

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47. dakikada Bertuğ’un kafayla indirdiği topu ceza sahası yayına yakın noktada alan El Kaabi ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

50. dakikada Boudjemaa’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze ceza sahasına doğru ortaladı, ön direkte bulunan Bertuğ kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

59. dakikada Adekugbe’nin sol kanattan ortasına Bertuğ ceza sahası içinde bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

88. dakikada Bakasetas’ın ceza sahasına ortasına Hugo istediği kafa vuruşunu yapamadı. Daha sonra topu Umut Bozok’un altpas çizgisi önünde bomboş pozisyonda şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Bakasetas’ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Umut Bozok ön direkte dokundu kaleci Erce, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Riberio soldan hızla ceza sahasına girdi, şık pasında topla buluşan Ze Luis’in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

90+10. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Ze Luis’in ceza sahasına girmeden sağında bulunan Lobjanidze’ye pasını aktardı, onun müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.





