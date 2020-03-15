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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 16:20,Son Güncelleme:/

Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor

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Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor
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TFF 1. Lig'in 28. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta lider Hatayspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-0 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Hatayspor: Akın Alkan, Rayane (Dk. 75 Furkan Şeker), Mirkan Aydın (Dk. 67 Hamza Gür), Selim Ilgaz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 81 Barbosa), Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri, Mücahit Can Akçay (Dk. 66 Gomis), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Mujan), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 80 Erdem Seçgin), Alaaddin Okumuş, Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Goller: Dk. 47 Rayane, Dk. 90 6 Barbosa (Hatayspor)

Kırmızı kart: Gökhan Süzen (Maç bittikten sonra) (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 58 Selim Ilgaz, Dk. 80 Mesut Çaytemel, Dk. 87 Sadi Karaduman (Hatayspor), Dk. 43 Mücahit Can Akçay, Dk. 68 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)

Hatayspor 2-0 Cesar Grup Ümraniyespor

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