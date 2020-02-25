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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 16:38,Son Güncelleme:/

Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0

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Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0
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TFF 1. Lig'in 24. haftasında lider Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 72 Quali), Selim Ilgaz (Dk. 83 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 68 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ

Osmanlıspor: Castanero, Ali Eren İyican, Ayuk, Beykan Şimşek, Todorovic (Dk. 63 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık (Dk. 84 Yiğit Kotan), Barış Zeren (Dk. 17 Okan Deniz)

Gol: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Mesut Çaytemel, Dk. 61 Kubilay Sönmez, Dk. 69 Alican Özfesli, Dk. 76 Rahman Buğra Çağıran (Yedek kulübesi), Dk. 90 Gökhan Karadeniz (Yedek kulübesi) (Hatayspor), Dk. 17 Halil İbrahim Esen, Dk. 63 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)

Hatayspor: 1 - Osmanlıspor: 0

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