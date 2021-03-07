Hatayspor 1-3 Kayserispor (Maçın golleri ve özeti)

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada Hatayspor ile Kayserispor, Hatay'da karşı karşıya geldi. Kayserispor, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak adına kritik bir galibiyet aldı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada İlhan Parlak, 36. dakikada Muhar ve 58. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Hatayspor'un tek golü 54'te Pablo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 31'e çıkartırken Hatayspor 46 puanda kaldı.

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