Hatayspor 1 - 2 Yeni Malatyaspor / Maçın özeti ve golleri

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. İlk yarısından gol çıkmayan mücadelenin ikinci devresine Yeni Malatyaspor hızlı başladı.

53. dakikada Zeki Yavru frikikten attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. 74'te Adem Büyük'ün kaçırdığı penaltı VAR incelemesi sonrası tekrarlandı. Adem bu kez golü atarak durumu 2-0'a getirdi.

Hatayspor, 87. dakikada yıldızı Boupendza ile farkı bire indirse de bu gol ev sahibi ekibe yetmedi ve Yeni Malatyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla üst üste ikinci maçını kazanan Yeni Malatyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Hatayspor ise 31 puanda kaldı.



Hatayspor 1 - 2 Yeni Malatyaspor



87' Boupendza / 53' Zeki Yavru, 77' Adem Büyük (p)



Yeni Malatyaspor'da 74. dakikada Adem Büyük penaltı vuruşundan yararlanamadı. VAR incelemesi sonrası kaleci Akın'ın vuruştan önce kalesini terk ettiği belirlendi ve penaltı atışı tekrarlandı. Adem Büyük bu kez golü atmayı başardı.

MAÇTAN POZİSYONLAR (İLK YARI)

3. dakikada Hatayspor kalecisi Akın Alkan'ın pasında araya giren Umut Bulut'un altıpas içinde çektiği şutta top dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan kullanılan taş atışında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Boupendza'nın çektiği şutta top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

25. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boupendza'nın çektiği şutu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

37. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye yapılan ortada topa arka direkte Ndyishimiye kafayı vurdu, ancak çizgi üzerinde topa müdahale eden Mesut Çaytemel mutlak golü engelledi.

43. dakikada sol kanattan ceza sahası dışından Mesut Çaytemel'in çektiği sert vuruşu kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı.



İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Popov, Sackey, Pablo Renan, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Hadebe, Hafez, Youssouf, Acquah, Umut, Zeki, Adem, Kubilay

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