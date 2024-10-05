Hatayspor 1-1 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Hatay'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi takım, 14. dakikada Görkem Sağlam'ın golüyle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Simon Banza çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sezon henüz deplasman galibiyeti alamayan bordo-mavililerin puanı 9 oldu. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Lundstram'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

14. dakikada Pedro'nun pasında ceza sahası önünde Aboubakar'ın çıkardığı topa sert vuran Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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24. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bamgboye'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

30. dakikada Vista'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda kaleci Erce son anda uzanarak topu çeldi.

40. dakikada Lundstram'ın çıkardığı topa gerilerden gelen Bardhi'nin sert vuruşunda Klima meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

45+1. dakikada Kilama'nın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan çeldi.

48. dakikada sağ köşe noktasından Bardhi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Dragus'un kafayla çevirdiği topu Banza kafayla ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada Dragus'un sol çaprazdan kaleye sert şutunda top yerden az farkla auta çıktı.

63. dakikada sağdan Ahmet Çörekçi'nin ortasına ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

69. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.

81. dakikada Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Mendy, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Bardhi, Dragus, Banza.

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