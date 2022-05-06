Hatayspor 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Hatay'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlike sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 ile girildi.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye Djaniny çıktı ve Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

Son sözü ise 90+4. dakikada Diouf söyledi ve skoru belirledi.

Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Trabzonspor, bu sonuçla birlikte puanını 78 yaptı. Hatayspor'un puanı ise 50 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10uncu dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Hataysporlu Boudjemaa ile Ahmetcan Kaplan arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonla ilgili orta hakem Volkan Bayarslan, ’VAR’ tavsiyesinin ardından kenara geldi yaşanan pozisyonu monitörden izleyip, müdahaleyi tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi.



11inci dakikada Trabzonsporun kullanacağı penaltıda topun başına geçen Bakasetas sol ayağıyla vuruşunu yaptı, soluna uzanan kaleci Munir, topu kurtardı.



13üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Munir topu kornere çeldi.



30uncu dakikada atak geliştiren Trabzonsporda Bakasetas sağ kanattan ortayı yaptı. Kale sahası içinde boş durumda olan Berat topa dokundu fakat meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



35inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Bakasetas sol ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti.



38inci dakikada atak geliştiren Atakaş Hataysporda Bertuğ Özgür, sağ kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında El Kaabi kafayı vurdu, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakırda kaldı.



İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



48inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Berat’ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Djaniny, ceza alanına girdi. Djaniny, sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



64üncü dakikada Trabzonsporun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bakasetas ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Vitor Hugo kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.



74üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Visca sağ kanattan yerden ortaladı. Ceza sahası içinde Cornelius topa dokundu, kaleci Munir topu kontrol etti.



90ıncı dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Bakasetas ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Cornelius kafayı vurdu, kaleci Munir topu kurtardı.



90+4üncü dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Adekugbe sol kanattan yerden ortaladı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde Douf topa sağ ayağıyla dokundu ve meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan’ın solundan ağlarla buluştu. İlk önce ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı fakat ’VAR’ incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

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İLK 11'LER

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Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Samuel, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, Ayoub, Bertuğ.

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, M. Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny.