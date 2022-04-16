Hatayspor 1-1 Sivasspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor karşı krşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor 28. dakikada Ziya Erdal'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Hatayspor'da Yassine Benzia 61. dakikada harika bir golle skoru eşitledi.

Yatabare'nin 88. dakikadaki vuruşunda top üst direkten döndü.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Hatayspor puanını 49 yaptı. 3 maçtır galibiyet alamayan Sivasspor ise 42 puana çıktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Benzia’nın soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı, direk dibinde müsait pozisyonda olan Sadık Baş dokunamayınca, savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

27. dakikada Erdoğan’ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe’nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR’ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

35. dakikada El Kaabi’nin pasında savunmaya çarpan top Mame Diouf’un önünde kaldı. Diouf ceza sahası içinde solda bomboş pozisyonda olan Benzia’ya pasını aktarırken, bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza sahasına yapmak istediği ortada topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan meşin yuvarlak Erdoğan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada Sadık Baş’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Benzia'nın bekletmeden çektiği sert şut ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada El Kaabi’nin ceza alanına gönderdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Benzia’nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Ali Şaşal başarılı oldu.

88. dakika a Sefa’nın pasıyla topu alan Yatabare'nin ceza sahası sol köşesinden sert vuruşu üstten direkten oyun alanına döndü.



Stat: Hatay

Hakemler: Ozan Ergün xx, Mehmet Kısal xx, Mehmet Salih Mazlum xx

A.Hatayspor: Munir xx, Sam Adekugbe x, Falette xx (Fatih Kurucuk dk. 46 xx), Sackey xx, Kamil Ahmet xx (Lobjanidze dk. 46 xx), Boudjemaa xx, Onur xx (Selimcan Temel dk. 86 ?), Sadık xx, Benzia xxx (Dylan Louis dk. 77 x), El Kaabi xx Bertuğ Yıldırım dk. 86 ?), Mame Diouf x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Emre Kaplan, Eren Fansa, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Ziya Erdal xxx, Caner Osmanpaşa xx, Appindangoye xx, Ahmet Oğuz xx, Kerem Atakan xx (Faycal Fajr dk. 65 x), Ulvestad xx, Cofie xx (Hakan Arslan dk. 65 x), Gradel xxx (Sefa Yılmaz dk. 81 ?), Erdoğan xx, Yatabare xx (Moussa Konate dk. 89 ?)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Dimitris Goutas, Samba Camara, Koray Altınay, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Ziya Erdal (dk. 28) (DG Sivasspor), Benzia (dk. 61) (A.Hatayspor)

Sarı kartlar: Sackey, Munir (A.Hatayspor), Gradel (DG Sivasspor)