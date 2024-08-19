Hatayspor 1-1 Kasımpaşa (Maç özeti) | Kasımpaşa 1 puanı son dakikada kaptı!

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan ekip 1-0'lık skorla Hatayspor oldu.

Ev sahibi ekip 21. dakikada Joelson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+1. dakikada Nuno Da Costa ile bulduğu golle eşitliği sağladı.

Bu skorun ardından ilk puanını alan Hatayspor, 14. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 1 puanla 13. basamakta yer buldu.

Hatayspor gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisindeki Da Costa'ya doğru ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

21. dakikada Hatayspor öne geçti. Bamgboye'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi, meşin yuvarlağı penaltı noktasına çıkardı. Savunmaya çarpan topu önünde bulan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

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43. dakikada Kasımpaşa, rakip ceza sahasında etkili oldu. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Hajradinovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun plasesinde, Erce Kardeşler ayağıyla topu kornere çeldi.

44. dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde arka direkte Fall'ın kafa vuruşunda, Erce Kardeşler topu çizgiden çıkardı. Kale önünde oluşan karambolün sonunda Hatayspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

55. dakikada Hajradinovic ceza sahası önünde rakiplerini çalımlayarak topu yanındaki Da Costa'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çeldi, altıpasın içerisinde kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki takım arkadaşlarına çıkardı, Hatayspor savunmasındaki Kamil Ahmet Çörekçi topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Diack'ın pasında topla buluşan Bamgboye'nin ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağa Okoronkwo dokunamadı. Top auta gitti.

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88. dakikada Okoronkwo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamgboye, meşin yuvarlağı uzak direkteki Rivas'a gönderdi, araya giren kaleci Gianniotis topu çelerek uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kullanılan korner sonrası ceza sahasında havalanan topu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Da Costa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.